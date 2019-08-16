مذكرة الدفاع اليابانية تنص لأول مرة على قدرة بيونغ يانغ على تصغير وتحميل الأسلحة النووية

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أفادت صحيفة "يوميوري" اليابانية اليوم الأربعاء بأن مسودة مذكرة الدفاع التي أعدتها حكومة طوكيو هذا العام تحدثت لأول مرة عن تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية من خلال قدرتها على تصغير الأسلحة النووية وتحميلها على صواريخ بالستية.وحسب الصحيفة، تقوم الحكومة اليابانية حاليا بعمليات التنسيق تمهيدا لموافقة البرلمان على المذكرة في منتصف شهر سبتمبر المقبل من قبل مجلس الوزراء.وتحافظ المسودة على درجة الوعي بأن التحرك العسكري الكوري الشمالي يمثل "تهديدا خطيرا وملحا".وفيما يتعلق بتصغير وتحميل الأسلحة النووية على صواريخ بالستية، كانت طوكيو قد أجرت تحليلا في مذكرتها لعام 2018 خلص إلى إمكانية وصول بيونغ يانغ إلى مرحلة التحقيق والإنجاز لكنها استخدمت خلال مذكرة هذا العام عبارة أعمق من خلال التركيز على التقدم التقني.وشرحت الصحيفة اليابانية أن مذكرة هذا العام أعربت عن القلق الشديد من قدرة بيونغ يانغ على تحميل الرؤوس النووية على صواريخ بالستية من خلال عملية تصغيرها.