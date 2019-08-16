فشل سيول وطوكيو في التوصل الى حل الخلافات

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انتهى اجتماع بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين واليابانيين عقد اليوم الأربعاء في بكين دون التوصل الى حل للخلافات القائمة بين البلدين، وسط تأكيد الجانبين على تباين موقفيهما .وكانت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوى" ونظيرها الياباني "كونو تارو" قد التقيا وجها للوجه قبل أن يغادرا الاجتماع بعد 30 دقيقة فقط من انطلاقه.وأكدت الوزيرة كانغ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية الصين واليابان عقد صباح اليوم الأربعاء، على ضرورة تعاون الدول الثلاث من أجل المستقبل مع الاعتراف بالحقبة التاريخية الماضية. وطالبت كانغ اليابان بإلغاء الإجراءات التجارية الانتقامية المعلنة من جانب واحد.من جهة أخرى عقد وزير الخاريجية الياباني كونو تارو لقاء بعدد من صحفيي بلاده أشار خلاله إلى أن مسألة تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو تقع على عاتق الجانب الكوري .وجاء الاجتماع بين وزيري خارجية كوريا واليابان في الوقت الذي يقترب فيه موعد تمديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين البلدين.كما يتزامن مع قرب بدء سريان مفعول قرار سحب كوريا من قائمة الدول البيضاء بعد أسبوع من هذا الاجتماع.ويمكن القول إن اللقاء شكل فرصة التواصل الأخيرة بين البلدين. وبفشله في حل الخلافات القائمة بين الجانبين، يتوقع الخبراء تفاقم التوتر بين طوكيو وسيول.