كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة تعتمدان بيانًا مشتركًا لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

Photo : KBS News

اتفقت كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة على مواصلة التعاون الثنائي، حتى بعد مغادرة بريطانيا المقررة للاتحاد الأوروبي.وفي بيان مشترك تم تبنيه أمس الأربعاء، أعرب البلدان عن دعم مشترك للقيم الأساسية كالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. كما تعهدا بالتعاون في تعزيز التجارة الحرة والجهود المشتركة لنزع السلاح النووي وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.واتفق الطرفان أيضًا على تعزيز شراكتهما في المبادرات العالمية الرئيسية، بما في ذلك منع أسلحة الدمار الشامل، والحرب على الإرهاب، والتنمية المستدامة وتغير المناخ، وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة.وبالإضافة إلى ذلك فقد أعربا عن رغبتهما في العمل سويًّا على الساحة الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية.وقد تم اعتماد البيان لأن الاتفاقية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي لن تصبح إطارًا للتعاون بين سيول ولندن، بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في أكتوبر.