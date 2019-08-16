بيغون: سيول وواشنطن تمضيان قدمًا في عملية السلام مع كوريا الشمالية

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شكر "ستيفن بيغون" الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، حكومة كوريا الجنوبية على جهودها لاستئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، وقال إنه يتوقع المزيد من التقدم من خلال التعاون.وخلال اجتماعه مع وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كيم يون تشول" في سيول أمس الأربعاء، قال "بيغون" إن الجهود المشتركة لوزارة التوحيد الكورية وفريقه الأمريكي تساعد في دفع عملية السلام مع كوريا الشمالية إلى الأمام.وقال إن جهود التحالف تساعد أيضًا في التقريب بين الكوريتين، معربًا عن دعم واشنطن لما أسماه بـ "التفويض الكوري الجنوبي".وفيما يخص اجتماع المنطقة المنزوعة من السلاح بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في يونيو الماضي، شكر المبعوث الأمريكي قيادة الرئيس "مون جيه إين"، قائلًا إن جهود الحكومة الكورية مكنت الولايات المتحدة من دفع الجهود الدبلوماسية إلى الأمام.وأضاف أنه يأمل في تحقيق المزيد من التقدم في القضايا ذات الصلة.وفي المقابل، أعرب الوزير الكوري عن توقعه باستمرار التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن، حتى يتحقق أثر إيجابي على العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وبين الكوريتين.