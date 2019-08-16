نائب وزير الخارجية يلتقي بمسؤولين أمريكيين لمناقشة قيود التصدير اليابانية

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التقى نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية "لي تيه هو" مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن أمس الأربعاء، لمناقشة الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو، وغيرها من القضايا.وبعد الاجتماعات، قال "لي" إن الجانب الأمريكي يفهم موقف سيول "جيدًا جدًّا" فيما يتعلق بقيود التصدير في طوكيو.وقال نائب الوزير إنه يعرب عن أسفه إزاء إحجام طوكيو الواضح عن حل القضية من خلال الحوار، على الرغم من العرض الأخير الذي قدمه الرئيس "مون جيه إين" للحوار والتعاون.وأضاف أن واشنطن توافق أيضًا على ضرورة حل القضايا من خلال الحوار.وقال "لي" إن المسؤولين الأمريكيين الذين التقى بهم حافظوا على موقف أساسي، وهو أنه يتعين على كوريا الجنوبية واليابان -وكلاهما حليف مهم للولايات المتحدة- صياغة حلول مبتكرة للخلافات الثنائية.وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي "ديفد ستيلويل" إنه يأمل في أن تتوصل سيول وطوكيو إلى قرارات من خلال الحوار في المستقبل القريب، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستلعب دورًا في تسهيل الحوار.