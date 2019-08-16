ترامب يتعهد بمساعدة آبل في مواجهة سامسونغ

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تعهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الأربعاء بمساعدة عملاق التكنولوجيا الأمريكي "آبل" في تنافسها مع شركة "سامسونغ للإلكترونيات"، بعد مأدبة عشاء مع "تيم كوك"، الرئيس التنفيذي لشركة "آبل".وقال "ترامب" في حديثه للصحفيين خارج البيت الأبيض إن المشكلة تكمن في أن شركة "سامسونغ" وهي "المنافس الجيد" لا تدفع الرسوم الجمركية، في حين أن شركة "كوك" تدفعها، مضيفًا أنه سوف يساعده في تجاوز تلك المشكلة على المدى القصير.وقال "ترامب" إن "كوك" يعد مديرًا تنفيذيًّا عظيمًا، لأنه "يتصل بي والآخرون لا يتصلون".تأتي التصريحات بعد أيام من تناول "ترامب" و"كوك" لعشاء أيضًا في الأسبوع الماضي، وأفادت الأنباء أنهما ناقشا تأثير الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على شركة "آبل".وقال "ترامب" إنه كان يفكر في مخاوف شركة "آبل"، بعد أن قدم "كوك" أدلة "قوية للغاية" مفادها أن شركة "سامسونغ" وهي المنافس لشركة "آبل"، لن تخفض لنفس القيود، بسبب الاختلافات الجغرافية واختلافات سلسلة التوريد.