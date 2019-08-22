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السياسية

وزارة الخارجية الأمريكية ترفض الإعلان عن أي خطط أخرى في رحلة بيغون إلى كوريا الجنوبية

Write: 2019-08-22 09:25:55

وزارة الخارجية الأمريكية ترفض الإعلان عن أي خطط أخرى في رحلة بيغون إلى كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إن المبعوث الأمريكي الخاص "ستيفن بيغون" الذي يزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لن يعقد اجتماعات إضافية وليس لديه محطات أخرى في رحلته.
وقد صرحت بذلك المتحدثة باسم الوزارة الأمريكية "مورغان أورتاغوس" للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري عندما سئلت عن أي تواصل محتمل بين "بيغون" والمسؤولين الكوريين الشماليين خلال زيارته.
وقالت "أورتاغوس" إن الوزارة قد أصدرت سابقًا بيانًا صحفيًّا حول رحلة "بيغون"، والذي تضمن خططًا لزيارة كوريا الجنوبية واليابان، لكنه لم يشر إلى أي اتصال مع كوريا الشمالية.
وقد وصل "بيغون" إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق 3 أيام أول أمس الثلاثاء، مما دفع البعض للتكهن باحتمال إجراء اتصال بالمسؤولين الكوريين الشماليين على الحدود بين الكوريتين، في محاولة لاستئناف المحادثات على مستوى العمل حول نزع السلاح النووي.
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