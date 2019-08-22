كوريا الشمالية تقول إنها غير مستعدة للحوار طالما استمرت التهديدات العسكرية

Photo : YONHAP News

قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس إنها ليست مهتمة بمحادثات نزع السلاح النووي، طالما ظلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على موقفهما "العدائي" تجاه بيونغ يانغ.وفي بيان نشر على موقع وكالة الأنباء المركزية التي تدريها الدولة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن بيونغ يانغ "لم تغير موقفها من حل جميع القضايا بطريقة سلمية من خلال الحوار والتفاوض، لكن الحوار الذي يرافقه التهديدات العسكرية لا يهمنا".ووصف المتحدث خطة كوريا الشمالية لنشر أسلحة جديدة مثل طائرات الشبح المقاتلة من طراز F-35A بأنها انتهاك للاتفاقيات بين الكوريتين، وكرر مزاعم كوريا الشمالية السابقة بأن هذه التحركات "استفزاز خطير".كما ذكر البيان أن الأنشطة العسكرية المستمرة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تضعف القوة الدافعة لإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أن التهديدات العسكرية تجعل كوريا الشمالية تعيد النظر في الحاجة إلى تعزيز قدرات الردع عندها.