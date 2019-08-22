تراجع عدد زوار اليابان من كوريا الجنوبية بنسبة 7.6% في يوليو

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تراجع عدد الكوريين الجنوبيين الذين يزورون اليابان بأكثر من 7% في يوليو مقارنة بالعام السابق، وسط تصاعد التوترات بين الجارتين حول القضايا التاريخية والتجارية.ووفقًا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية أمس الأربعاء، فقد زار ما مجموعه 561 ألفًا و700 كوري جنوبي اليابان الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 7.6% عن العام السابق، ويمثل هذا أدنى رقم شهري خلال هذا العام.ويتناقض هذا الانخفاض مع الزيادة الكلية في عدد السياح الأجانب الذين يزورون اليابان، فقد زار اليابان في يوليو قرابة 3 ملايين مسافر أجنبي، بزيادة قدرها 5.6% عن العام السابق، ويعد هذا أعلى معدل على الإطلاق.وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، انخفض عدد الكوريين الجنوبيين الذين يزورون اليابان بمقدار 4.3% على أساس سنوي، ليصل عددهم إلى 4.42 مليون مسافر فقط.