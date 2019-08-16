المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون كوريا الشمالية يزور سيول

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عقد "كيم هيون جونغ" نائب المدير الثاني لمكتب الأمن الوطني في مقر الرئاسة الكورية اجتماعا مع "ستيف بيغن" المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الكورية الشمالية صباح اليوم الخميس في مقر الحكومة الكورية في سيول حيث تقاسما التقييمات بشأن الوضع الأخير في شبه الجزيرة الكورية بما فيها التوقعات باستئناف المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن.ومن المرجح أن يكون الجانبان قد ناقشا الإستراتيجيات الكورية الجنوبية والأمريكية قبل بدء مفاوضات العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والتي ستتناول مناقشة نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية .كما يرجح أن يكون الطرفان قد تناولا مسألة تمديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين طوكيو وسيول.وتجدر الإشارة إلى أن المبعوث بيغن كان قد وصل إلى البلاد يوم 20 من هذا الشهر مرورا باليابان حيث عقد اجتماعا مع نظيره الكوري "لي دو هون" من أجل مناقشة المفاوضات النووية ثم قام بزيارة مجاملة إلى وزير التوحيد "كيم يون تشول".ومن المعلوم أن بيغن سينهي زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام إلى سيول بعد ظهر اليوم الخميس ويعود إلى بلاده مباشرة بالرغم من أنه كان يدرس إمكانية زيارة بكين في أثناء جولته التي شملت كوريا واليابان إلا أنه ألغاها.