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من المتوقع أن يتم عرض الفيلم الكوري " معركة بونغ أو دونغ" في الخارج بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وأوقيانوس.وصرحت شركة "شوبوكس" الموزعة للفيلم أمس الأربعاء بأن الفيلم سيتم عرضه في 15 دولة من أجل تعريف العالم بتاريخ الانتصارالكبير.وتدور قصة الفيلم حول معركة "بونغ أو دونغ" الحقيقية التي حققت فيها قوات الاستقلال الكورية أول انتصار لها على القوات اليابانية في شهر يونيو من عام 1920. وبدأ عرض الفيلم في البلاد في السابع من هذا الشهر وظل يحظى بنسب متابعة هامة حيث بلغ عدد مشاهديه 4 ملايين و200 ألف حتى الآن.