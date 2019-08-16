انخفاض حجم المساعدات الغذائية الدولية إلى كوريا الشمالية

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أفادت قناة صوت أمريكا اليوم الخميس بأن برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة قام بخفض المساعدات المقدمة إلى كوريا الشمالية في العام الماضي بسبب التقصير المالي.وصرح البرنامج في تقرير"الإنجازات السنوية لعام 2018" الذي أعده مؤخرا بأنه توقف في العام الماضي عن تقديم المساعدات الغذائية إلى حوالي 195 ألف طفل في كوريا الشمالية.وحسبما ورد في التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة في شهر ديسمبر من العام الماضي، بلغت القيمة اللازمة لمساعدة كوريا الشمالية العام الماضي 52 مليون دولار إلا أن قيمة التبرعات الفعلية المخصصة لها لم تتجاوز 22 مليون دولار فقط.في هذه الأثناء توقعت خدمة الأبحاث الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية في تقرير حول حجم المساعدات المتوقعة من الأرز أن يبلغ حجم إنتاج هذه المادة في الخريف المقبل في كوريا الشمالية مليونا و360 ألف طن أي بانخفاض قدره 240 ألف طن من مليون و600 ألف طن ليسجل أدنى مستوياته منذ عام 1994.