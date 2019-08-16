وزير الاقتصاد الياباني يطلب تصحيح التصريحات الكورية

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أعرب "سيكو هيروسيكيه" وزير الاقتصاد والصناعة الياباني اليوم الخميس عن الاستعداد لإجراء حوار سياسي على مستوى المدير العام من أجل مناقشة مسألة قيود الصادرات اليابانية مع كوريا وقدم شرطا مسبقا.ودعا الوزير الياباني إلى ضرورة تصحيح التصريحات المخالفة للحقائق والتي أدلى بها الجانب الكوري بعد اتصال عمل على مستوى نائب المدير بين البلدين يوم الثاني عشر من شهر يوليو الماضي قبل إجراء الحوار.وقال في لقاء صحفي إنه من المهم قبل كل شيء إعادة الثقة بين البلدين من أجل إدراج كوريا ضمن قائمة الدول البيضاء التي تتمتع بالإجراءات التفضيلية في مراقبة الصادرات اليابانية، مشيرا إلى الاتصال الذي جرى الشهر الماضي بين السلطات التجارية للبلدين في مقر الوزارة اليابانية.وادعى الجانب الياباني أنه أوضح موقفه من أن الاتصال جرى من أجل الشرح ولا من أجل التشاور مؤكدا على أن الجانب الكوري واعي بذلك ، لكن الجانب الكوري صرح بأن اللقاء الذي جرى فيه التشاور طلب خلاله إلغاء القيود اليابانية.وفي هذا الصدد قال الوزير الياباني إنه لا يمكن إجراء الحوار مع سيول طالما اعتمدت كوريا هذا الأسلوب.