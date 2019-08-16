سيول تقرر عدم تمديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو

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قررت كوريا الجنوبية عدم تمديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.وقال النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية "كيم يو كيون" في موجز صحفي اليوم الخميس إن الحكومة قررت إنهاء الاتفاق مع اليابان.وسوف تقوم سيول بإخطار طوكيو بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، قبل الموعد السنوي المحدد لتمديد الاتفاق.وقال إن السبب وراء القرار هو ان القيود التجارية اليابانية تسببت في اختلاف كبير في الأحوال الأمنية، في اشارة إلى حذف اليابان لكوريا الجنوبية من قائمة شركائها التجاريين، وقال إن طوكيو بررت قرارها بالمخاوف الأمنية لكنها لم تقدم أساسا واضحا لذلك.وأضاف أن سيول ترى أنه في ظل هذه الظروف فإن تبادل المعلومات العسكرية الحساسة ليس من مصلحة سيول.وقد وقع البلدان الاتفاق في نوفمبر ٢٠١٦، ويتضمن تبادل المعلومات العسكرية حول كوريا الشمالية، ويصادف السبت القادم الموعد المحدد للإبلاغ عن النية في عدم التجديد.وسوف تنتهي فترة الاتفاق الحالية في شهر نوفمبر.