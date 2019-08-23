اليابان تعرب عن أسفها لإلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية

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احتجت اليابان أمس الخميس بقوة على قرار كوريا الجنوبية بإلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية، ووصفت هذه الخطوة بأنها "مؤسفة للغاية".وقال وزير الخارجية اليابانية "تارو كونو" في بيان إن تصرف كوريا الجنوبية يظهر "سوء فهم تام للبيئة الأمنية في هذه المنطقة، وهو أمر مؤسف للغاية".وأعرب "كونو" عن أسفه لاستمرار سيول في "اتخاذ إجراءات سلبية وغير عقلانية"، معتبرًا أن القرار المتعلق بإلغاء الاتفاق ومراجعة اليابان لقيود التصدير تعد مسألتين مختلفتين تمامًا.كما استدعى "كونو" سفير كوريا الجنوبية لدى اليابان "نام كوان بيو" مساء الخميس في استدعاء نادر، ليقدم احتجاجًا رسميًّا.كانت كوريا الجنوبية في وقت مبكر من أمس الخميس قد أعلنت أنها ستنهي اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، وهي إطار عمل عمره ثلاث سنوات يقضي بتبادل المعلومات العسكرية السرية بين اليابان وكوريا الجنوبية، مشيرة إلى "التغير الخطير" في شروط التعاون الأمني.