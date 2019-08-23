واشنطن تعرب عن قلقها الشديد بعد إنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية

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أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن "قلقها الشديد" و"خيبة الأمل" أمس الخميس، بعد انسحاب كوريا الجنوبية من اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.وقال المتحدث باسم البنتاغون "ديف إيستبيرن" في بيان إن وزارة الدفاع تعرب عن قلقها الشديد وخيبة أملها من قرار إدارة الرئيس "مون" بعدم تجديد اتفاق الأمن العام لتبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.وقال المتحدث إن الولايات المتحدة تؤمن بأن سلامة العلاقات الأمنية والدفاعية المتبادلة يجب أن تستمر، رغم الاحتكاكات الموجودة في المجالات الأخرى في العلاقة بين كوريا الجنوبية واليابان.وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها متابعة التعاون الأمني والدفاعي، الثنائي والثلاثي حيثما أمكن.يأتي البيان بعد الاستجابة المبدئية للوزارة، التي أعربت فيها عن أملها في حل سريع للقضايا بين سيول وطوكيو.