محكمة سيول تحكم لصالح فيسبوك في قضية تقليل سرعة الخدمة

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حكمت محكمة محلية لصالح موقع "فيسبوك" في الدعوى القضائية التي أقامتها الشركة ضد الحكومة الكورية الجنوبية، بعد تغريمها بدعوى تعمدها تخفيض سرعة الاتصال لمستخدميها.وقضت محكمة سيول الإدارية أمس الخميس لصالح الشركة الأمريكية، في الدعوى المقامة ضد لجنة الاتصالات الكورية للمطالبة بإلغاء الغرامة.وقد غرمت اللجنة "فيسبوك" بـ 396 مليون وون في مارس من العام الماضي، قائلة إن الشركة غيرت مسارات الاتصال بالخادم بصورة عشوائية، مما قلل سرعة اتصال المستخدمين.وفندت شركة "فيسبوك" هذه الدعوى قائلة إن الإجراء كان يهدف إلى توفير التكاليف، ولم يكن فيه أي نية لإلحاق الضرر بالمستخدمين.ومن المتوقع أن يمثل الحكم سابقة قضائية في عدم محاسبة مزودي الخدمات على تباطؤ سرعة خدمة الانترنت.وقد أعرب مسؤول في لجنة الاتصالات الكورية عن خطة اللجنة لاستئناف الحكم، قائلًا إن الغرامة كانت بسبب انزعاج المستخدمين في كوريا الجنوبية من الإجراء الذي اتخذته الشركة دون إشعار مسبق.ويقول خبراء القانون إن الحكم سيمنح شركات تكنولوجيا المعلومات اليد العليا في مفاوضاتها الآتية مع مشغلي خدمات الاتصالات في كوريا الجنوبية.