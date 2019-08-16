مصرع ثلاثة كوريين جنوبيين في المجر في حادث تصادم بين قطار وسيارة

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قالت الحكومة اليوم الجمعة إن ثلاثة كوريين جنوبيين قد لقوا مصرعهم بعد اصطدام سيارتهم بقطار في شمال المجر يوم الأربعاء الماضي.وذكرت وزارة الخارجية أن الحادث وقع في حوالي الساعة 7 مساء الأربعاء عند معبر للسكك الحديدية في منطقة سياحية، على بعد حوالي 60 كم شمال العاصمة المجرية بودابست.وقالت الوزارة إن المعبر مزود بمصباح إشارة، لكن لا يوجد به بوابة عبور أو نظام إنذار متطور.وأضافت الوزارة إن السفارة الكورية أرسلت قنصلًا إلى وقوع الحادث وطلبت من السلطات المحلية التحقيق في سبب وقوعه.ووفقًا للشرطة المجرية، فقد خرقت السيارة إشارة التوقف في المعبر فاصطدمت بقطار سريع على المسار من وارسو إلى بودابست.ويأتي الحادث بعد أقل من 3 أشهر من مصرع 25 سائحًا كوريًّا في حادث غرق قارب في نهر الدانوب في بودابست.