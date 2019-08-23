آبيه يعرب عن أسفه لإلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية

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أعرب رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" عن أسفه للإجراءات التي قال إنها تضر بالثقة القائمة بين الدول، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تخالف الاتفاقية التي وقعتها مع اليابان بشأن التعويضات المالية عن حقبة الاستعمار الياباني.جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الجمعة ردا على سؤال حول موقفه تجاه قرار كوريا الجنوبية بعدم تمديد اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، حيث قال إن طوكيو تتعامل مع الخلافات التجارية القائمة بينها وبين سيول بشكل يسعى إلى تجنب التأثير سلبيا على علاقات التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وأضاف "آبيه" أن اليابان ستكثف التعاون مع الولايات المتحدة، لضمان أمنها وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.وعقد "آبيه" اجتماعا طارئا اليوم الجمعة قبل توجهه إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة الدول السبع التي ستعقد غدا السبت.ومن جانبه، قال وزير الدفاع الياباني "تاكيشي إيوايا" اليوم الجمعة إن قرار كوريا الجنوبية إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين البلدين أمر يدعو للأسف الشديد، مشيرا إلى أنه سيطالب سيول بإعادة النظر في قرارها من أجل مواجهة عمليات إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية.ونفى وزير الاقتصاد والتجارة والطاقة الياباني "هيروشيغي سيكو" وجود أي تغيير في موقف بلاده، مشيرا إلى أن قرار طوكيو بإلغاء كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء سيدخل حيز التنفيذ يوم الثامن والعشرين من أغسطس الجاري كما هو مخطط له.