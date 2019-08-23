سيول ولندن توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

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وقعت كوريا الجنوبية وبريطانيا اتفاقية للتجارة الحرة تتيح للبلدين مواصلة المعاملات التجارية بينهما بعد دخول "بريكست" حيز التنفيذ في أواخر شهر أكتوبر القادم.وتحل هذه الاتفاقية محل الشروط الحالية الواردة في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.وقد تم توقيع هذه الاتفاقية أمس الخميس في لندن، بين وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" ووزير التجارة الدولية البريطانية "إليزابيث تراس".وقالت الوزيرة الكورية "يو" إن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وبريطانيا ستساهم في تعزيز الازدهار المشترك من خلال المعاملات التجارية المنفتحة والحرة.وأضافت أن الحكومة الكورية ستبذل جهودها الكافية لضمان الأنشطة التجارية والاستثمارية للشركات الكورية ، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستلعب دورا في إزالة الغموض بشأن "بريكست".وكانت سيول ولندن قد أعلنتا في شهر يونيو الماضي التوصل إلى اتفاق مبدئي على توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بينهما .وتعد بريطانيا ثاني أكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث حجم التجارة مع كوريا الجنوبية ، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 13.17 مليار دولار في العام الماضي.واتفق البلدان على تقوية التعاون المشترك في مجال الصناعات المستقبلية الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والسيارات المستقبلية ، والصناعات الحيوية، بالإضافة إلى أشباه الموصلات النظامية.وتخطط الحكومة الكورية للحصول على مصادقة البرلمان على مشروع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا حتى نهاية شهر أكتوبر القادم الذي يتوقع أن يدخل فيه "بريكست" حيز التنفيذ.