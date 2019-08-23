الكوريتان تشاركان في معرض شمال شرق آسيا بالصين

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تشارك الكوريتان في الدورة الثانية عشرة لمعرض شمال شرق آسيا الذي افتتحت فعالياته اليوم الجمعة في مدينة "تشانغ تشون" بالصين.ويرأس الوفد الكوري الشمالي وزير الاقتصاد الخارجي "كيم يونغ جيه" ، فيما يرأس الوفد الجنوبي رئيس لجنة التعاون الاقتصادي مع الدول الشمالية "كوان كو هون".والتقى رئيسا الوفدين الكوريين في حفل استقبال أقيم أمس الخميس ، لكنهما لم يتبادلا الحوار رغم جلوسهما في نفس الطاولة.ويبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى تجمد العلاقات بين الكوريتين الناجم عن قيام بيونغ يانغ بإطلاق صواريخ قصيرة المدى، وانتقاداتها شديدة اللهجة التي وجهتها لسيول في الآونة الأخيرة.وطرح عدد من الصحفيين أسئلة لوزير الاقتصاد الخارجي الكوري الشمالي حول السبب الذي يقف وراء عدم استئناف المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، لكنه امتنع عن الرد على تلك الأسئلة.