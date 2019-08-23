جولة مرتقبة من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع الشهر القادم

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من المتوقع أن تعقد الجولة الحادية عشرة من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في منتصف شهر سبتمبر القادم.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية في تصريح أدلى به للصحفيين أمس الخميس إن الجولة الجديدة من المفاوضات ستنطلق بعد إجازة عيد الحصاد "تشو سوك"، أي منتصف شهر سبتمبر.وأضاف أن موعد انطلاق تلك الجولة سيتم تحديده قريبا من خلال المباحثات التي ستجري بين البلدين .وكان رئيسا الجانبين الكوري والأمريكي اللذان مثلا البلدين في الجولة السابقة من المفاوضات قد التقيا يوم الثلاثاء الماضي في سيول، وبحثا القضايا المتعلقة بالجولة الحادية عشرة من المفاوضات، بما فيها موعد الجولة الجديدة.وقامت واشنطن بتعيين رئيس جديد سيمثل الجانب الأمريكي، بينما ستقوم سيول بتعيين نظيره الجديد في وقت قريب.