كوريا الشمالية تطلق مقذوفات مجهولة الهوية في اتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مجهولة الهوية مرتين في اتجاه البحر الشرقي، صباح اليوم السبت، من بلدة "سون دوك" في مقاطعة "هامكيونغ" الجنوبية. ولم يتم الكشف بعد عن نوع المقذوفات ومداها.ويراقب الجيش الكوري الجنوبي الوضع تحسبًا لحدوث عمليات إطلاق إضافية.ووفقًا لوكالة الأنباء اليابانية كيودو، فقد أعلنت طوكيو أيضًا أن كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخًا باليستيًّا، لكن القذائف لم تصل إلى المياه اليابانية أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة.ويأتي إطلاق اليوم السبت بعد ثمانية أيام من الإطلاق الصاروخي الأخير في 16 أغسطس، لكنه الأول منذ انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي انتهت يوم الثلاثاء الماضي.وقد واصلت بيونغ يانغ انتقادها للحليفين بسبب المناورات حتى بعد إنتهائها، وبسبب شراء كوريا الجنوبية لأسلحة عالية التقنية.ومن المعروف أيضًا أن بيونغ يانغ لم تستجب لاقتراح بالتواصل مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" الذي زار كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.وانتقد النظام الكوري الشمالي أيضًا وزير الخارجية الأمريكي"مايك بومبيو"، ورفض استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.وبعد حادث الإطلاق الأخير، بلغ عدد حوادث الإطلاق الصاروخية لما يعتقد أنه صواريخ باليستية قصيرة المدى 9 مرات.