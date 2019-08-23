مجموعات مدنية كورية تعقد احتجاجات ضد آبيه

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شاركت مجموعات مدنية كورية جنوبية في احتجاجات ضد رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه"، ورحبت بقرار الحكومة الكورية بإنهاء العمل باتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو. وعقدت المجموعات مظاهرات أول من أمس السبت على ضوء الشموع لإدانة رئيس الوزراء الياباني وللإعلان عن ترحيبها في الوقت نفسه بقرار كوريا الجنوبية الأخير بإلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.وعقدت جمعية مكونة من 700 جماعة مدنية، بما فيها الاتحاد الكوري لنقابات العمال، مظاهرة سادسة بعد ظهر السبت في ميدان "كوانغ هوا مون" بوسط سيول للاحتجاج على القيود التجارية اليابانية. كما رحب المتظاهرون بقرار سيول بإنهاء اتفاقية "الأمن العام للمعلومات العسكرية"، ووصفوا الاتفاقية التي تم توقيعها في ظل حكومة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، بأنها "لم يكن ينبغي أن تُبرم من الأساس".وقدّر المنظمون عدد المشاركين في المظاهرات بحوالي خمسة آلاف، بمن في ذلك آباء مع أبنائهم.