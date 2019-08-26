48% من الكوريين يعتبرون تشو كوك غير لائق لوزارة العدل

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أوضح استطلاع للرأي أن حوالي 48% من المواطنين الكوريين الجنوبيين يعتبرون "تشو كوك"، مساعد الرئيس السابق، غير لائق لمنصب وزير العدل.ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" على أكثر من ألف شخص بالغ، قال 48% من المشاركين إن "تشو" غير لائق لأداء مهام وزير العدل، بينما اعتبره حوالي 18% فقط لائقا للمنصب، وأعرب 34% عن عدم وجود موقف لديهم في هذا الشأن.وتم إجراء الاستطلاع بواسطة "كي بي إس" وتم تنفيذه بواسطة "معهد هان كوك للأبحاث" يومي الخميس والجمعة الماضييْن.وفي استطلاع مماثل أجري الأسبوع الماضي، اعتبر 42% أن المرشح "تشو" مناسب لهذا المنصب، بينما أجاب 36% بأنه غير مناسب. ويرجع السبب في ارتفاع عدد الرافضين لتولي المرشح "تشو" منصب وزير العدل بشكل أساسي إلى الادعاءات المتزايدة بأن ابنته قد تم قبولها بشكل غير قانوني في كلية الطب.