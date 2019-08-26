ترامب وآبيه يختلفان بشأن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

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كشف قائدا الولايات المتحدة واليابان أمس الأحد عن وجود اختلافات في تقييمهما لخطورة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية قصيرة المدى.وقبل عقد قمة ثنائية على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للصحفيين بأنه كان "غير سعيد" بشأن الإطلاقات الصاروخية الكورية الشمالية، لكن تلك الإطلاقات لم تنتهك الاتفاقات حول الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. وقلل ترامب من شأن تلك الاستفزازات، وقال إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اختبر صواريخ قصيرة المدى "عادية" و"تختبرها الكثير من الدول". كما أعاد ترامب التأكيد على رؤيته السلبية تجاه التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلاً إنه يعتقد أنها "غير ضرورية" وأنها "مضيعة تامة للأموال". وأضاف أنه تلقى "خطابًا رائعًا" من "كيم" الأسبوع الماضي وأن "كيم" كان منزعجًا من "ألعاب الحرب" التي تجريها كوريا الجنوبية.من جانبه، كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه أشد انتقادا في تقييمه لعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، حيث وصفها بأنها "انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي" وأنها "أمر مؤسف للغاية". لكنه أكد أيضا أنه سيبقى دائما على اتفاق مع ترامب فيما يتعلق بكوريا الشمالية"، وأنه يدعم الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ بنسبة 100%.