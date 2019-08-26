مون يزور تايلاند وميانمار ولاوس الأسبوع القادم

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من المقرر أن يقوم الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بجولة في منطقة جنوب شرق آسيا الأسبوع القادم تشمل كلا من تايلاند وميانمار ولاوس، ضمن مبادرة دبلوماسية كورية لتعزيز المشاركة مع منطقة جنوب شرق آسيا.وقال المكتب الرئاسي الكوري أمس الأحد إن مون سيبدأ جولة تستمر ستة أيام إلى الدول الثلاث يوم الأحد القادم، وسوف يستهلها بزيارة رسمية إلى تايلاند. وسيتوجه مون بعد ذلك إلى ميانمار يوم الثلاثاء للاجتماع مع مستشارة الدولة "أونغ سان سو كي" والرئيس "وين مينت". وبعد ذلك سيقضي مون يومين في لاوس قبل العودة إلى الوطن.وخلال الرحلة التي تستغرق أسبوعًا، سيكون الرئيس الكوري قد أوفى بوعده بزيارة جميع الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، خلال فترة رئاسته.وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" أن الدول الثلاث هي الدول الرئيسية في مبادرة "سياسة الجنوب الجديدة" التي تنتهجها حكومة الرئيس مون والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة كوريا وعلاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا. كما أشارت "كو" إلى أن الجولة المزمعة ستضع الأساس للتعاون بين كوريا الجنوبية ومنطقة جنوب شرق آسيا، وسوف تمهد الطريق لعقد مؤتمرات قمة ناجحة بين كوريا واتحاد آسيان في وقت لاحق من هذا العام.