المكتب الرئاسي الكوري يؤكد أن تدريبات دوكدو دفاعٌ عن أراضي الدولة

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شدد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية على أن التدريبات العسكرية التي تم إطلاقها أمس الأحد في جزر دوكدو وحولها مصممة للدفاع عن الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة.وقالت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس إن هذه التدريبات جزء من برنامج تدريبي منتظم يتم إجراؤه كل عام.وتهدف التدريبات التي تستمر يومين وتسمى "تدريب على الدفاع عن أراضي شرق البحر"، إلى تعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية عن أراضيها الواقعة على البحر الشرقي، بما في ذلك جزر دوكدو. وتجرى التدريبات نصف السنوية عادة في شهري يونيو وديسمبر، ولكن تم تأجيلها بسبب التطورات الجديدة في العلاقات بين سيول وطوكيو. ويأتي أول تدريب دفاعي في دوكدو هذا العام بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان كوريا الجنوبية عن قرارها بإلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.وفيما يتعلق بتوقيت التدريب، قالت "كو" إن سيول لم تفكر في دولة واحدة فقط عند تحديد موعد التدريب العسكري، حيث إن هناك عددا من العوامل المختلفة مثل الطقس، يتم وضعها في الاعتبار.