كوريا الجنوبية تواصل مناورات الدفاع عن دوكدو لليوم الثاني

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يجري الجيش الكوري الجنوبي مناورات اليوم الاثنين لتعزيز قدراته الدفاعية عن جزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق البلاد. وتعد هذه التدريبات جزءا من تدريبات تستمر يومين، كان قد تم إطلاقها أمس الأحد، وتُسمى "تدريب على الدفاع عن أراضي بحر الشرق"، وتم تصميمها لتعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية عن أراضيها الواقعة في البحر الشرقي، وهي أكبر تدريبات من نوعها حتى الآن. وقالت السلطات العسكرية الكورية إن قوات حرس السواحل ستقود المناورات اليوم الاثنين، بينما ستقوم القوات البحرية بأدوار داعمة، مع التركيز على تدريب سفن حرس السواحل. وقد شاركت حوالي عشر سفن تابعة للقوات البحرية وحرس السواحل في اليوم الأول من التدريبات أمس، بالإضافة إلى حوالي عشر طائرات من الجيش والبحرية والقوات الجوية، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف-15 كيه". وشاركت أول مدمرة كورية من نوع "إيجيس"، المدمرة "سيجونغ الكبير"، بالإضافة إلى وحدات خاصة تابعة للقوات البحرية وقوات خاصة تابعة للجيش في التدريبات لأول مرة. وتجرى التدريبات نصف السنوية عادة في شهري يونيو وديسمبر، ولكن تم تأجيلها بسبب التطورات الجديدة في العلاقات بين سيول وطوكيو. وجاء أول تدريب دفاعي عن دوكدو لهذا العام بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان كوريا الجنوبية أنها ستلغي اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان. ومن المحتمل أن تجري سيول تدريبات أخرى في وقت لاحق من هذا العام بعد انتهاء التدريبات الحالية.