مون يعقد قمة مع رئيس الوزراء الإثيوبي

Photo : YONHAP News

سيلتقي الرئيس "مون جيه إين" مع رئيس الوزراء الإثيوبي "أبيي أحمد" لإجراء محادثات قمة في سيول، اليوم الاثنين. وصرح المكتب الرئاسي الكوري بأن الجانبيْن سوف يناقشان سبل "تعزيز التعاون الفني ذي المنفعة المتبادلة الموجهة نحو المستقبل" في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتنمية والعلوم والتكنولوجيا، وكذلك البيئة وتغير المناخ. وسوف يؤكد الجانبان مجددا على دعمهما لمبادرات السلام الإقليمية التي يلتزم بها كل منهما. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد وصل وبصحبته قرينته إلى سيول أمس الأحد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس مون. ويعد أبيي هو أول رئيس وزراء إثيوبي يزور كوريا الجنوبية منذ ثماني سنوات، وأول قائد من القارة الأفريقية يزور سيول منذ تولي مون منصبه في مايو من عام 2017.