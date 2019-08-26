الحكومة الكورية تنفذ سياسة تخفيف مالي مكثفة العام القادم

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عقدت الحكومة الكورية والحزب الديمقراطي الحاكم اجتماعًا سياسيًا اليوم الاثنين، حيث اتفقا على وضع ميزانية توسعية للعام القادم من أجل تحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الركود.وقال وزير المالية "هونغ نام كي" في الاجتماع إن الحكومة صاغت ميزانية توسعية للعام القادم، على الرغم من احتمال وجود عجز مالي مؤقت. وأكد هونغ على الحاجة إلى تطبيق سياسة مالية "أكبر وأكثر قوة" في العام القادم، مشيراً إلى تزايد الشكوك الاقتصادية في الداخل والخارج.وبالنسبة للجهود المبذولة لتخفيف الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن القيود المفروضة على الصادرات اليابانية التي تم إدخالها مؤخرًا، قرر المعسكر الحاكم تخصيص أكثر من تريليون وون لمساعدة قطاع إنتاج المواد المحلي على تعزيز قدراته التنافسية. واتفقت الحكومة والحزب الحاكم أيضًا على زيادة حجم صندوق الطوارئ لصناعات الأجزاء والمواد والمعدات.وبالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على مضاعفة ميزانية العام القادم للمشروعات الهادفة إلى تحسين جودة الهواء بهدف تقليل الغبار الناعم بنسبة 30% بحلول عام 2021، أي قبل عام واحد من الجدول الزمني المعلن مسبقًا.وتخطط الحكومة لتقديم خطة الميزانية إلى البرلمان يوم الثلاثاء القادم بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها هذا الأسبوع.