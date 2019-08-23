واشنطن تعرب عن خيبة أملها إزاء القرار الكوري بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية

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جددت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها وخيبة أملها إزاء القرار الذي اتخذته كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورغان أورتاغوس" في تغريدتها في تويتر اليوم الاثنين إن القرار قد يعرض القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية لمزيد من المخاطر.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تدلي فيها وزارة الخارجية الأمريكية بتصريحات تربط فيها بين إنهاء العمل بالاتفاقية العسكرية ووضع القوات الأمريكية.وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد أعرب يوم الثاني والعشرين من أغسطس الماضي عن خيبة أمله إزاء قرار سيول إلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو.ومن جانبه، لم يبد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" موقفه بهذا الشأن، بل اكتفى بالقول قبيل حضوره قمة مجموعة السبع في فرنسا :"لنرى ما الذي سيحدث في كوريا الجنوبية".