نسبة المعارضة للرئيس الكوري مون جيه إين تتجاوز 50% لأول مرة

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تجاوزت نسبة المعارضين للرئيس الكوري "مون جيه إين" 50% ، فيما انخفضت معدلات تأييده لمستوى 46%.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة ما بين يوم التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري على 2512 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 46.2% ، بانخفاض نسبته 3.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة، فقد بلغت 50.4% ، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها معدلات المعارضة للرئيس "مون" نسبة 50% منذ تنصيبه.وأرجعت شركة "ريال ميتر" السبب في تراجع معدلات تأييد الرئيس الكوري إلى الشكوك والجدل بشأن "تشو كوك" مساعد الرئيس السابق الذي رشحه الرئيس لمنصب وزير العدل.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 38.3%، بانخفاض نسبته 2.3%، فيما بلغت معدلات تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 30.2%، بزيادة قدرها 0.8%. وتلاه حزب العدل ب6.7%، وحزب الإصلاح المستقبلي ب5.9%، والحزب الجمهوري ب2.1%، وحزب السلام الديمقراطي ب2.0%.والجدير بالذكر أن هامش الخطأ في هذا الاستطلاع، تقدر بنسبة 2%.