رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة مواصلة تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية

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استقبل رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" أمس الأحد "هينريتا فور" سكرتيرة عام منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبحث معها سبل تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية ومنظمة "يونيسف" والقضايا المتعلقة بتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية.وأكد رئيس الوزراء الكوري "لي" على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية لبيونغ يانغ بغض النظر عن الظروف السياسية.ومن جانبها، أعربت "فور" عن أملها في التعاون مع الحكومة الكورية من أجل تحسين الوضع الصحي والغذائي للطبقة الضعيفة في كوريا الشمالية، قائلة إن التبرعات الدولية غير كافية لتنفيذ مشروعات المنظمة الخاصة بتقديم مساعدات إنسانية لبيونغ يانغ.وقدرت "فور" دعم حكومة سيول للأنشطة التي تمارسها منظمة "يونيسف" معربة عن أملها في توسيع التعاون بين الجانبين في المجالات الغذائية والصحية والتعليمية في إطار تنفيذ السياسات التي تنتهجها الحكومة الكورية، بهدف تقوية العلاقات مع الدول الجنوبية والشمالية.وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الكوري "لي" إن سيول ستنفذ الواجبات المتاحة، في تقديم مساعدات للدول المحتاجة.