السفير الأمريكي يقوم بزيارة لشركة هيون ديه للصناعات الثقيلة

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قام السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية "هاري هاريس" اليوم الاثنين بزيارة لمقر شركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان.والتقى السفير"هاريس" والوفد المرافق له بعدد من مسؤولي الشركة، بمن فيهم المدير العام للشركة "هان يونغ سوك" ومدير شركة "هيون ديه" للوحدات الصناعية البحرية "بارك جون سونغ"، وبحث معهم سبل تنمية علاقات التعاون الصناعي والتبادل التكنولوجي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر الأسواق العالمية لصناعة السفن حيث بلغت حصتها من إجمالي حجم الطلبات لصنع السفن 12.6%.وقامت شركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة ببناء 100 سفينة ، منها 27 ناقلة للمواد السائلة ، و23 ناقلة للمواد السائبة، و14 ناقلة للنفط ، لفائدة 19 شركة أمريكية.