قمة كورية إثيوبية في سيول

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين في مقر الرئاسة محادثات قمة مع رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي" الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية.وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المتبادل والمستقبلي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والغابات، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة التغير المناخي.كما بحثا القضايا المتعلقة بالمبادرات التي تقودها كل من كوريا الجنوبية وإثيوبيا لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وأفريقيا، إلى جانب التعاون لتحقيق الازدهار المشترك.وتم في ختام القمة توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، بما فيها اتفاقية الإعفاء من التأشيرة للدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الحكومية، واتفاقية تقضي بتقديم قروض تقدر قيمتها ب86 مليون دولار لإثيوبيا لبناء مركز أبحاث تابع لجامعة "آمادا" للعلوم والتكنولوجيا.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" قد وصل إلى سيول أمس الأحد، في زيارة تستغرق 3 أيام تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الكوري "مون جيه إين".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس وزراء إثيوبي بزيارة لكوريا الجنوبية منذ عام 2011، وهو أول قائد من القارة الأفريقية يزور البلاد منذ تولي الرئيس "مون" منصبه في شهر مايو من عام 2017.