الرئيس الكوري يستثمر أمواله في صندوق أسهم لدعم المكونات المحلية

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قرر الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" استثمار أمواله الخاصة في صندوق استثماري مخصص لدعم المنتجين المحليين للمكونات والمواد والمعدات، كان قد تم إنشاؤه ضمن الإجراءات الكورية المضادة للقيود التجارية اليابانية.وتوجه الرئيس أمس الاثنين إلى مقر بنك "نونغ هيوب" في سيول واشترك في صندوق الأسهم "ماست وين كوريا" الذي يديره البنك، حيث قرر استثمار 50 مليون وون من أمواله الشخصية في الصندوق. كما التقى الرئيس مع المديرين التنفيذيين للبنك وأكد على أهمية تعزيز قطاعات المكونات والمواد والمعدات المحلية في مواجهة تدابير اليابان الاقتصادية "الانتقامية". وقال إن تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المعنية سيعزز أيضًا الأسس الكورية الجنوبية من خلال رفع القدرات التنافسية للمصنعين المحليين.ويذكر أنه تم إنشاء الصندوق يوم 14 أغسطس، وقد جذب حوالي 31 مليار وون حتى الآن.