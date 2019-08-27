مون يتعهد ببذل أقصى جهد ممكن من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية

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تعهد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" ببذل قصارى جهده "حتى النهاية" من أجل نزع السلاح النووي بشكل كامل وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية. جاء ذلك خلال اجتماع قمة مع رئيس الوزراء الإثيوبي الزائر "أبيي أحمد علي" في المكتب الرئاسي في سيول يوم أمس الاثنين، حيث أكد الرئيس أيضا على رغبة سيول في مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك الهدف.وجاءت تصريحات مون وسط جمود طويل الأمد في الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وفي التعاون بين الكوريتين.ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى إجراءات تخفيف التوتر بين إثيوبيا وإريتريا المجاورة لها، وقال إنه يأمل في أن تتمتع كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بنتائج مماثلة. كما أعرب عن أمله في أن تتم ترقية علاقات بلاده مع كوريا الجنوبية إلى علاقة مشاركة استراتيجية.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ ثماني سنوات التي يزور فيها رئيس وزراء إثيوبي كوريا الجنوبية، كما يعد "أبيي أحمد" أيضا أول قائد من إفريقيا يزور كوريا منذ انطلاق إدارة الرئيس "مون جيه إين".