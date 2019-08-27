الأحزاب تتفق على عقد جلسة استماع للمرشح لمنصب وزير العدل

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وافقت الأحزاب السياسية الكورية على عقد جلسة استماع برلمانية للتأكيد على تعيين المرشح لمنصب وزير العدل، "تشو كوك"، الأسبوع القادم.جاء ذلك في اجتماع عقده عدد من الأعضاء البارزين في اللجنة التشريعية والقضائية التابعة للبرلمان، والذين يمثلون الأحزاب الحاكمة والمعارضة أمس الاثنين، حيث اتفقوا على عقد جلسات استماع للمرشح "تشو" لمدة يومين، بدءا من يوم الاثنين من الأسبوع القادم.وصرح "سونغ كي هون" النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم بأن حزبه وافق على عقد جلسات الاستماع لمدة يومين، حيث ينبغي إعطاء المرشح فرصة للتحدث مباشرة إلى الجمهور بشأن المزاعم والاتهامات الموجهة ضده.ومن جانبه حث "كيم دو أوب" النائبُ عن حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي، الحزبَ الحاكم على قبول طلب كتلة المعارضة بشأن من سيتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته كشاهد أو كمرجع خلال جلسات الاستماع، بحجة أنه سيعزز "الطابع العملي" للجلسات.