ترامب يقول إن كوريا الشمالية لديها إمكانيات هائلة

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن كوريا الشمالية لديها إمكانيات اقتصادية "هائلة" بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي.وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفى مشترك أمس الاثنين مع الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون"، في ختام قمة مجموعة السبع التى استمرت ثلاثة أيام فى فرنسا. وأضاف ترامب أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، الذي يعرفه "جيدا جدا"، هو "رجل لديه دولة ذات إمكانيات هائلة" وأن كيم يعرف ذلك. وقال إن كوريا الشمالية لديها "موقع رائع" حيث تشترك في الحدود مع الصين وروسيا وكوريا الجنوبية.كما تحدث ترامب عن إمكانيات البنية التحتية للنقل في شبه الجزيرة الكورية قائلاً إن الناس يرغبون في الوصول إلى كوريا الجنوبية وسيذهبون من خلال كوريا الشمالية عبر السكك الحديدية أو أي وسائل أخرى إذا كانوا لا يريدون الطيران.