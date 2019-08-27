كوريا الجنوبية تصدر نصيحة حول السفر إلى هونغ كونغ

Photo : YONHAP News

أصدرت كوريا الجنوبية نصيحة لمواطنيها بشأن السفر إلى هونغ كونغ حيث يتصاعد التوتر بشكل مستمر منذ عدة أشهر بسبب المظاهرات المطالبة بالديمقراطية واشتباكات المواطنين مع الشرطة.وقالت وزارة الخارجية الكورية أمس الاثنين إنها أصدرت نصيحة بشأن السفر في ضوء استمرار الاضطرابات في جميع أنحاء هونغ كونغ وتزايد المخاوف حول سلامة المسافرين الكوريين.وأصدرت الوزارة أقل مستوى استشاري في إطار نظام التنبيه الخاص بالسفر المكون من أربعة مستويات، حيث حثت مواطني كوريا الجنوبية المقيمين في هونغ كونغ أو الذين يخططون لزيارة المنطقة على توخي الحذر من أجل سلامتهم الشخصية.وقالت الوزارة إنها سوف تستمر في مراقبة الوضع الأمني في هونغ كونغ والنظر في احتمال رفع درجة التحذير من السفر إلى هناك.