قمة بين كوريا والصين واليابان في ديسمبر

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قال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الاثنين إن كوريا الجنوبية والصين واليابان ستنظم قمة ثلاثية في شهر ديسمبر القادم.ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية من الدول الثلاث قولها إنه يتم حاليا اتخاذ الترتيبات لعقد القمة الثلاثية في يوم الكريسماس.وقال التقرير إنه إذا تم عقد هذه القمة الثلاثية بالفعل فمن المتوقع أن يجتمع رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في محادثات منفصلة لمناقشة القضايا الثنائية، مثل الزيارة الرسمية المقررة لليابان بواسطة الرئيس الصيني "شي جين بينغ".لكن التقرير توقع ألا يجتمع "آبيه" والرئيس الكوري "مون جيه إين" بشكل منفصل هذا العام حتى لو تم عقد القمة الثلاثية.وجاء هذا التقرير بعد أن التقى وزراء خارجية الدول الثلاث لإجراء محادثات رسمية في بكين الأسبوع الماضي.