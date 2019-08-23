آبيه يحث كوريا الجنوبية على الوفاء بتعهداتها كدولة

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حث رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" كوريا الجنوبية على الوفاء بالوعود التي قطعتها كدولة.ووفقا لتقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أدلى آبيه بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا، عندما سُئل عن العلاقات المتوترة بين كوريا الجنوبية واليابان.وقال آبيه إن بلاده في وضع "تم فيه اتخاذ إجراء من شأنه أن يضعف الثقة المتبادلة بين البلدين"، في إشارة واضحة إلى قرار سيول بإلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو.وفيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية، صرح آبيه بأن قادة مجموعة الدول السبع ناقشوا إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، وعبروا عن دعمهم للمفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ.ويذكر أنه في أعقاب إعلان الحكومة الكورية عن إلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان يوم الخميس الماضي، ادعى آبيه في اليوم التالي أن كوريا الجنوبية "تواصل خرق الثقة الثنائية" وتنفذ إجراءات تتعارض مع معاهدة 1965 التي أرست قواعد العلاقات الدبلوماسية بينها وبين اليابان.