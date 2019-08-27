انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في كوريا إلى أقل مستوى خلال عامين في أغسطس

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انخفضت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى منذ أكثر من عامين في شهر أغسطس الجاري.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك المركب قد وصل إلى 92,5 نقطة هذا الشهر، بانخفاض قدره 3,4 نقاط مقارنة بما كان عليه في شهر يوليو.وأشار التقرير إلى أن المؤشر قد انخفض للشهر الرابع على التوالي بعد أن ظل يرتفع لمدة خمسة أشهر متتالية منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.وقال التقرير إن قراءة المؤشر أيضًا هذا الشهر أقل مستوى منذ يناير من عام 2017، عندما وصل المؤشر إلى 92,4 نقطة.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 تعني أن عدد المتشائمين حول مستقبل الاقتصاد يفوق عدد المتفائلين.وقال مسؤول في البنك المركزي إن سبب هذا الانخفاض يرجع إلى تزايد المخاوف بشأن القيود المفروضة على الصادرات اليابانية وتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، كما أشار إلى تباطؤ الصادرات وانخفاض أسعار الأسهم كعوامل مساهمة في هذا الانخفاض أيضا.