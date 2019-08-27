كوريا تفحص استعدادها المالي قبل إزالتها من القائمة التجارية اليابانية

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قيّمت مفوضية الخدمات المالية في كوريا الجنوبية استعداد قطاع المال المحلي تأهبا لتنفيذ قرار اليابان بإزالة اسم كوريا "القائمة البيضاء" للدول التي تتلقى معاملة تجارية تفضيلية من قبل طوكيو.وفي هذا السياق، عقد رئيس مفوضية الخدمات المالية "تشيه جونغ كو" اجتماعًا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك الحكومية والتجارية اليوم الثلاثاء، حيث قال إن الصناعة المالية الكورية تحتاج إلى القيام بدور في الحد من تأثير قيود التصدير اليابانية على كوريا الجنوبية، مشددًا على ضرورة التنفيذ الشامل لخطط الدعم التي نوقشت في اجتماع مماثل في وقت سابق من هذا الشهر.وكانت مفوضية الخدمات المالية قد شكلت فريق عمل لدعم الشركات المتأثرة بقيود التصدير اليابانية، وقالت إنها ستقدم دعمًا ماليًا بحجم 265 مليار وون للشركات المتضررة اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي.وفيما يتعلق بالتقلبات المالية المتزايدة الناجمة عن الخلافات التجارية الدولية والاضطرابات في هونغ كونغ وغيرها من العوامل، قال تشيه إن الحكومة تراقب عن كثب التطورات في السوق وأنها سوف تتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح الزيادات المفرطة.