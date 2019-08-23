سيول مستعدة لإعادة النظر في إنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو

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أعرب رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" عن استعداد سيول لإعادة النظر في إنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان إذا سحبت طوكيو إجراءاتها غير العادلة.جاء ذلك في تصريح أدلى به "لي" ردا على سؤال طرحه نائب البرلمان "كي دونغ مين" عن الحزب الديمقراطي الحاكم خلال اجتماع اللجنة الخاصة بالميزانية والحسابات الذي عقد أمس الاثنين ، حيث أشار إلى أن صلاحية اتفاق تبادل المعلومات العسكرية بين البلدين ستنتهي في شهر نوفمبر القادم.وأضاف رئيس الوزراء "لي" أن اليابان قامت بإزالة اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء دون أي أساس منطقي، واعتبرتها دولة غير مؤثوق بها لأسباب أمنية.وقال إنه في حال انتهاء صلاحية اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان دون تمديده في شهر نوفمبر القادم، فسيتم تبادل المعطيات العسكرية من خلال اتفاقية تقاسم المعلومات العسكرية الموقعة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في عام 2014.ومن جانبه، قال السكرتير الرئاسي "نوه يونغ مين" إن قرار إنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان كان خيارا طبيعيا أمام سيول لمواجهة القرار الياباني بإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء.وأضاف أن الحكومة الكورية اتخذت القرار تحسبا للوضع الدبلوماسي والأمني الحالي والمستقبلي واعتبارا للمصالح الوطنية، معربا عن اعتقاده بأن تمديد اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان بغض النظر عن تصرفات طوكيو سيؤثر سلبا على الحل الجذري للمشاكل القائمة بين البلدين وعلى مستقبل العلاقات بينهما.