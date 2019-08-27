وزير التوحيد ورئيس اليونيسيف يناقشان دعم كوريا الشمالية

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التقى وزير التوحيد "كيم يون تشول" مع رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أمس الاثنين، وناقشا شؤون التعاون على المدى المتوسط والطويل لتحسين الحالة الصحية والغذائية للرضع والنساء الحوامل في كوريا الشمالية.وقالت الوزارة إن "كيم" التقى بالمديرة التنفيذية لليونيسيف "هنريتا فور" في المجمع الحكومي في سيول.وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوزير على مبدأ كوريا الجنوبية في دفع المشروعات الإنسانية لدعم كوريا الشمالية بعيدًا عن القضايا السياسية.وأعرب عن امتنانه العميق لدعم منظمة اليونيسيف المستمر لتحسين صحة الرضع والأمهات في كوريا الشمالية.كما شكر "فور" على تعاونها ودعمها للأطفال المحتاجين.وفي يونيو، قررت سيول توفير ثمانية ملايين دولار لمشروعات المساعدات التي تديرها المنظمات الدولية المصممة لمساعدة الأطفال الرضع والحوامل في كوريا الشمالية، وقد تم التبرع بـ 3.5 مليون منها لمنظمة اليونيسيف.وقالت "فور" إنه لا تزال هناك العديد من مجالات الاحتياجات التي تعمل عليها منظمتها، وقد تؤدي إلى استمرار سوء التغذية مع نمو الأطفال وبلوغهم.