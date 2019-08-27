كوريا الجنوبية ترعى خبراء مواد ومكونات ومعدات أشباه الموصلات

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تم إطلاق برنامج مشترك بين القطاعين العام والخاص اليوم الثلاثاء، لرعاية وتعزيز المواهب في القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تعتمد بصورة كبيرة على البلدان الأخرى، وبخاصة اليابان.وقد عقدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة حفل إطلاق البرنامج في سيول اليوم الثلاثاء.ويقدم البرنامج دورات للدراسات العليا ودورات قصيرة الأجل، تحت رعاية البرنامج الكوري لصناعة أشباه الموصلات الذي تديره ست جامعات بالاشتراك مع 41 شركة متوسطة الحجم.وتهدف دورات الدراسات العليا إلى رعاية خبراء البحث والتطوير الذين يمكنهم العمل على الفور في هذا المجال بعد الانتهاء من درجة الماجستير من خلال تقديم التدريب المعتمد على احتياجات الصناعة.وتهدف الدورات القصيرة الأجل في الوقت نفسه إلى تعزيز خبرة الموظفين والطلاب في الشركات والجامعات.وقالت الوزارة إن البرنامج سيرعى 60 من خبراء البحث والتطوير سنويًّا على مدار السنوات الخمس القادمة.وقد تمت صياغة البرنامج بعد قيود التصدير التي فرضتها اليابان ضد كوريا الجنوبية على ثلاث مواد عالية التقنية تعد ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض.وستقوم اليابان أيضًا بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة شركائها التجاريين الموثوق بهم غدًا الأربعاء، مما قد يؤدي إلى تعطيل الصادرات في نطاق أوسع من المواد والعناصر.