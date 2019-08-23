عروض لسلاح الجو في سيول هذا الأسبوع

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تخطط القوات الجوية في كوريا الجنوبية للقيام بلوحات استعراضية في سماء سيول، للاحتفال بماراثون سيول الدولي للكراسي المتحركة.ووفقًا للقوات الجوية اليوم الثلاثاء، فسوف يقوم فريق الاستعراضات المعروف باسم "النسور السوداء" برحلات تدريبية لمدة 20 دقيقة في الساعة 10:30 صباحًا و3:30 ظهرًا غدًا الأربعاء.وسيقدم الفريق يوم الأحد القادم، وهو يوم إقامة الماراثون، عرضًا يستغرق 15 دقيقة ويبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا.وأضاف سلاح الجو أنه سيجري العروض يوم الخميس إذا تم إلغاء عروض الأربعاء بسبب الأحوال الجوية.والجدير بالذكر أن الاستعراضات تتسبب في ضوضاء عالية في أجزاء مختلفة من سيول، أثناء تحقيق فريق "النسور السوداء" في سماء المدينة.