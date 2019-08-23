عمليات تفتيش ومصادرة تشمل مقربين من وزير العدل المرشح

Photo : YONHAP News

بدأ فريق الادعاء عمليات تفتيش ومصادرة متزامنة في عدد من المواقع المرتبطة بالادعاءات ضد ابنة المرشح لمنصب وزير العدل "تشو كوك "، بما في ذلك جامعة سيول الوطنية وجامعة كوريا وجامعة بوسان.كما أرسل مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية أحد المدعين وأحد المفتشين إلى مركز بوسان الطبي صباح اليوم الثلاثاء، لإجراء عمليات تفتيش ومصادرة في مكتب مدير المستشفى "روه هوان يونغ".ويحاول الادعاء التأكد مما إذا كان "روه" قد انتهك أي لوائح عندما مدَّد منحة دراسة أنشأها لابنة "تشو" أثناء خدمته كرئيس للمستشفى الجامعي في "يانغ سان" في شمال بوسان.والجدير بالذكر أن ابنة "تشو" مسجلة حاليًا كطالبة في جامعة "بوسان" الوطنية.وتقول المزاعم إنها تلقت مليوني وون من المنحة الدراسة لستة فصول دراسية منذ عام 2016، لكن أداءها الأكاديمي الضعيف على ما يبدو أثار الشكوك في أن استلامها للمنحة لم يكن مستحقًّا.